Зеффан сравнил Лигу 1 и РПЛ

Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан сравнил уровень игры в Лиге 1 и РПЛ.

Источник: Rusfootball.info

В Лиге 1 алжирец выступал за "Лион" и "Ренн".



- Могу сказать, что РПЛ — трудный чемпионат. Здесь выступает много хороших игроков, стадионы великолепны. Так что я получаю удовольствие. Люди здесь любят футбол, я счастлив быть тут.



Я не знаю, есть ли большая разница между РПЛ и Лигой 1, но в любом случае отличие может быть в единоборствах. Это будет единственное, что я запомнил. Но если с точки зрения удобства, в России действительно есть все, что нужно. Это очень профессионально, - цитирует Зеффана Foot Mercato.



27-летний Зеффан успел сыграть за "Крылья Советов" три матча в чемпионате России до остановки на карантин. Напомним, РПЛ приостановили до 10 апреля из-за пандемии коронавируса в мире.