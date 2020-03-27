Футболисты сборной России рассказали о защите от коронавируса

Предупреждён – значит вооружён. #НашиПарни очень доходчиво рассказали о профилактике коронавируса. #СборнаяРоссии pic.twitter.com/6wfh9T1J1F— Сборная России (@TeamRussia) March 28, 2020
— Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, нам нужно знать о ней чуть больше. Вирус передается воздушно-капельным путем, воздушно-полевым и контактным, - рассказал Джикия
— Факторами передачи являются: воздух, пищевые продукты, предметы обихода, кашель, чихание и даже обычный разговор. Будьте аккуратны, берегите себя, - добавил Зобнин.
— Если вы почувствовали недомогание, сверьтесь с клиническими симптомами инфекции: повышенная температура, кашель, отдышка, утомляемость, заложенность в груди. Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, - разъяснил Миранчук.
— Если вы заболели и клинические симптомы схожи — вызывайте врача. Помните, что вам нужно беречь себя, а также окружающих близких людей, - подытожил Черышев.
Напомним, чемпионат Европы 2020 был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В России зафиксировано свыше 1000 случаев заражения коронавирусом.