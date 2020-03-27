- По "Зениту", наверное, вопросов не возникнет. Его уже сложно достать. Возможно, будет недопонимание по второму месту, третьему. Но как-то надо выходить из ситуации. Не знаю даже, - цитирует Глушакова "СЭ".
После 22-ух туров чемпионата России "Зенит" идёт на первом месте, набрав 50 очков. "Локомотив" - второй, с 41 набранным баллом.
Напомним, РПЛ была приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса в мире. В России зафиксировано свыше 1000 случаев заражения вирусом.
Глушаков - о досрочном завершении РПЛ: по "Зениту", наверное, вопросов не возникнет. Его уже сложно достать
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков считает, что если РПЛ завершат досрочно, то вопросов по чемпионству "Зенита" ни у кого не возникнет.
Источник: ФК "Ахмат"
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