"Держим форму". Шунин показал, как тренируется дома Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин показал, как поддерживает форму во время карантина. View this post on Instagram Шёл 10-й день карантина. Держим форму ? ? #StayAthome #StopCorona #HomeWorkout A post shared by Anton Shunin (@shunin_anton) on Mar 26, 2020 at 11:12am PDT - Шёл 10-й день карантина. Держим форму, - написал вратарь.Напомним, чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса в стране. В России зафиксировано свыше 1000 случаев заражения. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 10:21 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Динамо Шунин Коронавирус Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5