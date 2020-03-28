Кашшаи рассказал, что российские судьи будут заниматься в режиме онлайн

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал, что у российских судей будет новая образовательная программа.



Фото: РФС

"С начала этого года департамент информационных технологий РФС планирует ввести новую образовательную программу. Арбитры вовлечены в этот проект, платформа практически готова. Каждый день я жду от РФС сигнал, когда мы сможем начать использовать ее. Эта программа прекрасно подходит для обучения в режиме онлайн. На данный момент это единственный способ, так как мы не можем приглашать арбитров на семинары. Когда платформа будет готова, надеюсь, через пару дней это случится, мы сможем загрузить в нее клипы матчей чемпионата России, международных матчей, чтобы анализировать, держать арбитров в тонусе. Когда образовательная программа будет готова, мы сможем проходить тесты. Будем заниматься в таком же режиме, как это сейчас делают школьники и студенты", — сказал Кашшаи в эфире телеканала "Матч ТВ".



Виктор Кашшаи был назначен главой российских судей в январе 2020-го года.



Ранее этот пост занимал Александр Егоров.



Напомним, что в настоящее время сезон РПЛ приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.