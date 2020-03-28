"Лев Валерьянович, выздоравливай!". Сёмин пожелал здоровья Лещенко

- Лев Валерьянович, выздоравливай! Пусть долго звучит "День Победы". Это наша любимая песня после побед.Здоровья всем! Будем благоразумны в час испытаний, - написал Сёмин в инстаграме.78-летний Лещенко 24 марта был госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Затем его перевели в реанимацию, а чуть позже врач певца подтвердил, что у Лещенко обнаружен коронавирус.За последние сутки в России зафиксировано 228 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране от коронавирусной инфекции лечатся свыше 1200 человек.