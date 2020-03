Бакаев выставил свою футболку на аукцион в поддержку мальчика с болезнью Канавана

View this post on Instagram

Я поддерживаю благотворительный челлендж капитана Спартака - Георгия Джикия @georgiy_14, направленный на помощь нуждающемуся в лечении Артему Рогову @canavan_artem_rogov и выставляю на благотворительный аукцион мою игровую футболку этого сезона. ? Стартовая цена - 5 т.?. Шаг - 1 т.?. ? Прошу указывать в комментариях РЕАЛЬНУЮ сумму, которую вы готовы перевести за футболку. Победителем аукциона и обладателем футболки станет тот, кто обозначит самую большую сумму и перечислит ее по обозначенным ниже реквизитам. ?? Но даже, если кто-то перебьет вашу сумму - помогите Артему Рогову! ? Друзья, у этого славного мальчугана жизнь только начинается...Давайте поможем его семье собрать деньги на лечение. ? Реквизиты, по которым можно помочь любой суммой (и по которым переводить сумму на футболку):? ? 5469 4000 2513 4300 (Сбербанк России) ? Получатель Наталия Александровна Р. (мама Артема). ? Я понимаю, сейчас непростое время. Но любая посильная помощь бесценна! Вместе мы СИЛА! ? При переводе за футболку прошу указать: футболка Бакаева (для того, чтобы зафиксировать фактический платеж по аукциону). ? Аукцион стартует прямо сейчас и действует до 23:00 сегодняшнего дня. ? Спасибо за ваши добрые сердца! ? #спасемартемарогова