Бакаев выставил свою футболку на аукцион в поддержку мальчика с болезнью Канавана

Нападающий московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поучаствовал в благотворительном челлендже от Григория Джикии.
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Я поддерживаю благотворительный челлендж капитана Спартака - Георгия Джикия @georgiy_14, направленный на помощь нуждающемуся в лечении Артему Рогову @canavan_artem_rogov и выставляю на благотворительный аукцион мою игровую футболку этого сезона. ? Стартовая цена - 5 т.?. Шаг - 1 т.?. ? Прошу указывать в комментариях РЕАЛЬНУЮ сумму, которую вы готовы перевести за футболку. Победителем аукциона и обладателем футболки станет тот, кто обозначит самую большую сумму и перечислит ее по обозначенным ниже реквизитам. ?? Но даже, если кто-то перебьет вашу сумму - помогите Артему Рогову! ? Друзья, у этого славного мальчугана жизнь только начинается...Давайте поможем его семье собрать деньги на лечение. ? Реквизиты, по которым можно помочь любой суммой (и по которым переводить сумму на футболку):? ? 5469 4000 2513 4300 (Сбербанк России) ? Получатель Наталия Александровна Р. (мама Артема). ? Я понимаю, сейчас непростое время. Но любая посильная помощь бесценна! Вместе мы СИЛА! ? При переводе за футболку прошу указать: футболка Бакаева (для того, чтобы зафиксировать фактический платеж по аукциону). ? Аукцион стартует прямо сейчас и действует до 23:00 сегодняшнего дня. ? Спасибо за ваши добрые сердца! ? #спасемартемарогова

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Капитан московского клуба первым выставил свою футболку на благотворительный аукцион, деньги с продажи которой пойдут на лечение мальчика Артёма Рогова с болезнью Канавана. Позже свою футболку выставил и вратарь "красно-белых" Артём Ребров.

- Я поддерживаю благотворительный челлендж капитана Спартака - Георгия Джикии, направленный на помощь нуждающемуся в лечении Артему Рогову и выставляю на благотворительный аукцион мою игровую футболку этого сезона, - написал Бакаев в инстаграме.

В нынешнем сезоне Бакаев провёл 20 матчей в РПЛ, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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Теги: Спартак Бакаев З Коронавирус
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