Несколько дней назад Континентальная хоккейная лига досрочно закончила сезон после первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.
- Видел, что хоккей в России отменили, но не уверен, что также поступят с футболом. У ЦСКА остаются четыре домашние встречи, и если их отменят, мы не сможем сыграть перед нашими болельщиками. Придется готовиться к следующему сезону. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшую пару недель и что решат в лиге, - цитирует исландца "СЭ".
В нынешнем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Магнуссон провёл 20 матчей и забил два гола.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Магнуссон - об остановке КХЛ: не уверен, что также поступят с футболом
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон считает, что сезон в РПЛ не завершат досрочно, как в КХЛ.
Источник: Rusfootball.info
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