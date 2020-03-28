Источник: футболисты "Спартака" подписали документы о невыезде из Москвы до оглашения решения по РПЛ

Футболисты московского "Спартака" не покинут Москву до оглашения решения о продолжении сезона в РПЛ.
Источник: ФК "Спартак"
Об этом сообщает telegram-канал "Ложа Прессы".

По сведениям источника, футболисты подписали соответствующий документ. Решение было общим, без возражений.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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Теги: Спартак Коронавирус
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