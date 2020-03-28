Ранее telegram-канал "Ложа Прессы" сообщил, что каждый футболист "Спартака" подписал заявление о невыезде из Москвы до решения о продолжении или приостановки сезона в РПЛ.
- Футбольный сезон приостановлен, но, думаю, теоретически мы могли бы тренироваться. Но в основном мы находимся дома. В первую очередь для того, чтобы мы не заразились друг от друга. Мы также подписали бумаги о том, что нам запрещено покидать пределы Москвы. Логично, что такую же бумагу подписали все ребята из сборной, выступающие в зарубежных клубах. Я буду тренироваться один в течение семи дней, - цитирует Крала Gol.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Крал: каждый игрок "Спартак" подписал документ о запрете покидать Москву
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал подтвердил информацию, что игроки клуба подписали документы о запрете выезда из Москвы.
Источник: ФК "Спартак"
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