- Носят ли русские маски? Очень мало. В четверг на прошлой неделе, когда я ходил за покупками в торговый центр, я встретил двух человек в масках. В России пока нет паники. Учитывая, что в Москве проживает около 15 миллионов человек, сотни инфицированных — это минимальное количество, - цитирует Крала Gol.
Ранее чешский полузащитник заявил, что все игроки "Спартака" подписали соглашение, запрещающее им покидать пределы Москвы.
В нынешнем сезоне Крал провёл 12 матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Крал: очень мало москвичей носят маски. В России пока нет паники
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве.
Источник: ФК "Спартак"
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