Аршавин и Широков прокомментировали возможную купленную победу над "Баварией" в 2008-м году

Экс-игроки "Зенита" Андрей Аршавин и Роман Широков прокомментировал информацию о том, что победа над "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА 2008 могла быть купленной.
Фото: Reuters
Аршавин: "Честно, сыграли тогда просто здорово. Ты мне скажи, как ты относишься к разговорам о том, что "Зенит" купил ту игру. Как думаешь, сколько Оливеру Кану дали за то, чтобы он последнюю игру в еврокубках проиграл?"

Широков: "До Оливера Кана еще дойти надо было. Сколько же тогда остальным надо было дать?"

А.: "Швайнштайгеру, чтобы он Сашку Горшкова не обыгрывал".

Ш.: "На самом деле это бред сумасшедшего!"

А.: Мне тоже это смешно".

Ш.: "Просто интересно, как бы они к ним пришли и сказали. И сколько для этого нужно было бы".

В полуфинале Кубка УЕФА 2007/2008 "Зенит" прошёл "Баварию" с общим счётом 5:1. В первой игре в Мюнхене был зафиксирован счёт 1:1 - отличился Рибери, и Лусио забил мяч в свои ворота. В ответной игре в Санкт-Петербурге "Зенит" разгромил "Баварию" со счётом 4:0. Дубль оформил Павел Погребняк, а еще по голу забили Константин Зырянов и Виктор Файзулин.

В финале турнира "Зенит" обыграл "Глазго Рейнджерс" - 2:0, став вторым в истории обладателем еврокубка из России. Первый раз российские клубы выигрывали Кубок УЕФА в 2005-м году. В финале ЦСКА одолел "Спортинг" (3:1).


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Теги: Аршавин Широков Лига Европы Бавария Зенит
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