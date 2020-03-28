Широков: если бы я перешел в "Спартак", а не в "Зенит", шансов стать чемпионом вообще бы не было

Экс-полузащитник "Зенит" Роман Широков рассказал, как происходил его переход в питерский клуб.
Фото: РИА Новости
"Ко мне после матча "Химок" в Питере подошел Кор Пот (ассистент тогдашнего тренера "Зенита" Адвоката). Мы проиграли тогда "Зениту" 1:4. Он сказал: "Хорошая игра!". И это при том, что мы проиграли 1:4.

Ходили слухи, что я перехожу в "Спартак"? Да, "Спартак" и "Зенит" были. А уже окончательное решение принял на сборе, когда поехали играть в Андорру. Тогда я и с Игорем Корнеевым поговорил, и с Гусом. Они порекомендовали перейти в "Зенит".

В том сезоне мы сразу стали чемпионами. Как показывает практика, в "Спартаке" шансов вообще не было", — сказал Широков в эфире "Матч ТВ".

Роман Широков перешёл в "Зенит" в 2008-м году из подмосковных "Химок". В составе "сине-бело-голубых" полузащитник провёл 6 лет, за которые провёл 202 матча, забил 43 мяча и отдал 24 голевых передачи.

В составе "Зенита" Роман Широков дважды стал чемпионом России и обладателем Суперкубка, а еще по разу выиграл Кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Отметим, что Роман Широков всё-таки успел за свою карьеру поиграть за "Спартак". Это было с 2014-го по 2016-й год. В составе "красно-белых" Широков забил один гол и записал на свой счет три результативные передачи в 20-ти матчах.


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Теги: Широков Спартак Зенит
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