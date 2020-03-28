Кержаков: выход с детьми на свежий воздух – это нарушение правил карантина?

"Прекрасный день", – подписал фото Кержаков."Фото, конечно, классное, но вы же в одном из постов призывали оставаться всем дома, что это не выходные, а дни, чтобы сидеть дома, чтобы позаботиться о своей безопасности", — написал один из пользователей в комментариях."Я призываю всех предпринимать меры предосторожности. Выход с детьми на свежий воздух – это нарушение правил карантина?" — ответил Кержаков.В России на сегодня зафиксировано 1264 случая заболевания вирусом COVID-19. Скончалось 4 человек.Распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.На сегодняшний день из-за распространения инфекции приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты. РПЛ приостановлена, как минимум, до 10-го апреля.