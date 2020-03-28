По данным Sports.ru, руководство РПЛ сейчас настроено на полноценное завершение сезона через матчи – просто играть начнут не сейчас, а когда заболеваемость заметно снизится.
"Зенит" после 22-го тура лидирует в турнирной таблице чемпионата России с девятиочковым отрывом.
Напомним, что сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Ранее некоторые российские футбольные функционеры выступили за досрочное завершение сезона РПЛ.
По актуальным данным в России выявлено 1534 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 666 000 человек. Погибло более 30 000 человек.
Sports.ru: сезон РПЛ доиграют до конца, когда снизится заболеваемость
Стало известно, когда возобновится сезон в российской Премьер-лиге.
Фото: premierliga.ru
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