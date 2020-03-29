Депутат Лебедев: игроки РПЛ должны добровольно пойти на снижение зарплаты во время коронавируса

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что футболистам РПЛ необходимо снизить зарплату во время паузы, связанной с распространением коронавируса.

Фото: РИА Новости

"Снизить зарплату игрокам — абсолютно правильное решение, которое необходимо принять в нашей стране, но юридически это должно быть добровольное соглашение между игроками и администрацией клуба. В приказном порядке мы не можем этого сделать, потому что государство не влияет на политику в РФС и не может вмешиваться в его деятельность.



По примеру европейских грандов, наши футболисты должны согласиться, потому что клубы сегодня, не имея доходов, вынуждены платить налоги, зарплату футболистам. А ведь ничего не происходит — матчей нет, доходов нет, стадионы закрыты, атрибутика не продаётся. Федун абсолютно прав, надо принять какое-то решение в РФС и порекомендовать клубам и футболистам обратить на эти рекомендации внимание. Решение может быть о снижении зарплаты в период каникул из-за пандемии от 30% до 50%. Игроки должны пойти на это", — приводит слова Лебедева "Чемпионат".



В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.



По актуальным данным в России выявлено 1534 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 666 000 человек. Погибло более 30 000 человек.