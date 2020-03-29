"Кто из "Спартака" мог заиграть в Германии? У всех есть шанс выступить во всех странах, а не только в Бундеслиге.
У нас очень молодая команда и она еще развивается. У всех есть потенциал играть за границей. Если ты играешь в "Спартаке", то ты сможешь заиграть и в Бундеслиге", — сказал Тедеско в прямом эфире клубного телевидения "Спартака".
После 22-х туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Напомним, что в данный момент сезон РПЛ приостановлен до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Тедеско: если ты играешь в "Спартаке", то сможешь играть в Бундеслиге
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кто, по его мнению, из игроков "красно-белых" смог бы заиграть в немецком чемпионате.
Фото: ФК "Спартак"
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