"Пробовал ли я российское пиво? Ни разу. Кухню — да. А вот пиво не пробовал.
Что понравилось? Борщ могу есть каждый день. А еще вот эти с яйцом и луком… Пирожки!" — сказал Тедеско в прямом эфире эфире VKlive.
Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре прошлого года, сменив на этом посту Олега Кононова.
После 22-х туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Напомним, что в данный момент сезон РПЛ приостановлен до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Тедеско: борщ могу есть каждый день, а пиво не пробовал
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своих гастрономических предпочтениях в России.
Фото: ФК "Спартак"
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