"В Чехии есть строгие правила. Все, кто выходит из дома, обязаны носить защитные маски. Уже ввели штрафы за нарушение режима. Каждый день показывают в новостях, что кого-то оштрафовали за несоблюдение карантина.
Есть ли паника среди населения? У нас вначале думали, что это просто грипп, сравнивали с ним, даже посмеивались над вирусом и реакцией других стран. Но потом увидели новости из Италии и Испании, и стало уже не до смеха. Не могу сказать, что началась паника.
Если честно, уже очень сложно слушать новости про один коронавируса, 24 часа только об этом. Это убивает психику", — цитирует Ярошика Sport24.
На сегодняшний день в Чехии выявлено 2669 случаев заражения коронавирусом. Погибло 13 человек.
По актуальным данным в мире общее число инфицированных коронавирусом превысило 678 000 человек. Скончалось от вируса COVID-19 31 700
человек. Число выздоровевших превысило 145 000 человек.
В настоящий момент все ведущие европейские футбольные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Ярошик: слушать новости про только про коронавирус, Это убивает психику
Экс-полузащитник ЦСКА и "Челси" Иржи Ярошик рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Чехии.
Фото: Twitter
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