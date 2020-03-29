Врач сборной России Безуглов дал рекомендации по поддержке иммунитета во время коронавируса

Напомним, что сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.Ранее некоторые российские футбольные функционеры выступили за досрочное завершение сезона РПЛ.По актуальным данным в России выявлено 1534 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 666 000 человек. Погибло более 30 000 человек.