Врач сборной России Безуглов дал рекомендации по поддержке иммунитета во время коронавируса

?? Важный пост от главного врача сборной. @bezuglov_eduard советует, как поддержать иммунитет во время пандемии. ? – Сейчас во многих странах большинство людей абсолютно обосновано боятся быть инфицированными короновирусом. И в борьбе с этой напастью, помимо всем уже известных методов профилактики, нам помогает иммунная система. Не будем вдаваться в подробности ее функционирования и механизмы, позволяющие дезактивировать любой патогенный агент. Расскажем как любой из нас достаточно просто может помочь иммунитету. ? Условия самоизоляции и удаленной работы идеально подходят для первого способа: сна. Спать лучше не менее 9-10 часов. ? Очень важно и периодически давать себе нагрузку: 3-4 раза в неделю по 30-40 минут аэробных упражнений и 2-3 раза в неделю круговых силовых тренировок с собственным весом будет более чем достаточно. Мы сейчас говорим не о профессиональных спортсменах, а об обычных людях. ? Лично я бы рекомендовал принимать поливитаминные препараты и отдельно витамин D3. Его можно принимать дозах 3-5 тысяч МЕ в день весь период самоизоляции. По последним данным он позитивно влияет на многие системы и, в том числе, иммунную. ? Итак, мой рецепт: сон, умеренные регулярные нагрузки и витамины. ? А какие именно упражнения можно делать дома, мы расскажем позже.