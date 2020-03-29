Врач сборной России Безуглов дал рекомендации по поддержке иммунитета во время коронавируса

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов опубликовал в Instagram-аккаунте рекомендации по профилактике иммунитета в период распространения коронавируса.
View this post on Instagram

?? Важный пост от главного врача сборной. @bezuglov_eduard советует, как поддержать иммунитет во время пандемии. ? – Сейчас во многих странах большинство людей абсолютно обосновано боятся быть инфицированными короновирусом. И в борьбе с этой напастью, помимо всем уже известных методов профилактики, нам помогает иммунная система. Не будем вдаваться в подробности ее функционирования и механизмы, позволяющие дезактивировать любой патогенный агент. Расскажем как любой из нас достаточно просто может помочь иммунитету. ? Условия самоизоляции и удаленной работы идеально подходят для первого способа: сна. Спать лучше не менее 9-10 часов. ? Очень важно и периодически давать себе нагрузку: 3-4 раза в неделю по 30-40 минут аэробных упражнений и 2-3 раза в неделю круговых силовых тренировок с собственным весом будет более чем достаточно. Мы сейчас говорим не о профессиональных спортсменах, а об обычных людях. ? Лично я бы рекомендовал принимать поливитаминные препараты и отдельно витамин D3. Его можно принимать дозах 3-5 тысяч МЕ в день весь период самоизоляции. По последним данным он позитивно влияет на многие системы и, в том числе, иммунную. ? Итак, мой рецепт: сон, умеренные регулярные нагрузки и витамины. ? А какие именно упражнения можно делать дома, мы расскажем позже.

A post shared by Сборная России по футболу (@teamrussia) on



Напомним, что сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.

Ранее некоторые российские футбольные функционеры выступили за досрочное завершение сезона РПЛ.

По актуальным данным в России выявлено 1534 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 666 000 человек. Погибло более 30 000 человек.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Безуглов Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Аршавин - об индивидуальных тренировках: лучше всего к таким условиям адаптированы Кокорин и Мамаев
Газзаев: стоит иностранному тренеру случайно выиграть один-два матча и он чуть ли не царь Москвы
Шевченко: эпидемия коронавируса похожа на Чернобыльскую катастрофу
Криштиану заметили за прогулкой с семьей во время карантина
Врач сборной России Безуглов дал рекомендации по поддержке иммунитета во время коронавируса
Колосков: чемпионат Белорусии - это какая-то порнография 5
Аджоев: уверен, что Россия подготовилась к коронавирусу лучше европейских стран
Рио Фердинанд: сезон АПЛ надо отменить и переиграть
Жириновский: Лукашенко издевается над всей планетой, играя в хоккей 1
Ярошик: слушать новости про только про коронавирус, Это убивает психику
"Своя хата горит, а вы все ждете, когда сдохнет соседская корова". Канделаки ответила критикам "Матч ТВ" 15
Тедеско: борщ могу есть каждый день, а пиво не пробовал 1
Тедеско рассказал, чем отличаются РПЛ и Бундеслига
Тедеско рассказал, кого из мировых звезд хотел бы видеть в "Спартаке"
Тедеско: дерби "Шальке" - "Боруссия" можно сравнить с матчем "Спартак" - ЦСКА 1
Тедеско: если ты играешь в "Спартаке", то сможешь играть в Бундеслиге 5
Тедеско: согласен с Зобниным, что "Спартак" был в очень хорошей форме перед паузой 3
Депутат Лебедев: игроки РПЛ должны добровольно пойти на снижение зарплаты во время коронавируса 2
У защитника "Спартака" Кутепова родилась дочь София
Агент Бикфалви: мы ведем переговоры с клубами западной Европы
"Сидим дома, тренируюсь, бегаю на дорожке". Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина
Маркевич: некоторые клубы Украины уже не хотят платить зарплату игрокам
Лукашенко: в России некоторые много выигрывают на ставках на чемпионат Белоруссии
Источник: сезон РПЛ доиграют до конца, когда снизится заболеваемость
Экс-игрок "Рубина" Сонг - о расторжении контракта со "Сьоном: мне никто ничего не объяснил 1
Кержаков: выход с детьми на свежий воздух – это нарушение правил карантина?
"В Италии тоже гуляли, пока тела не начали вывозить". Россияне, одумайтесь, пока ваши родители живы! 9
"Челси" и "Эвертон" претендуют на бразильского защитника "Лилля"
"Манчестер Юнайтед" планирует выкупить трансфер Игало
Доннарумма может перейти в лондонский "Челси"
Все новости