- Мы выполняем рекомендации главы правительства республики. Когда снимут ограничения, тогда будем тренироваться. Пока же жителям республики рекомендовано не выходить из дома, - цитирует Айдамирова ТАСС
Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил карантин из-за распространения коронавируса.
Гендиректор "Ахмата" рассказал, когда игроки приступят к тренировкам
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, когда игроки клуба возобновят тренировки.
Источник: ФК "Ахмат"
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