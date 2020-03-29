Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на свои источники.
По сведениям источника, в клубе отказались комментировать эту информацию.
Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.
РИА Новости: игроки "Урала" получили выходные до 1 мая. Иностранцы покинули Россию
Футболисты екатеринбурского "Урала" получили выходные до 1 мая.
Источник: ФК "Урал"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!