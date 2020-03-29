- Касаемо формата проведения нашего чемпионата, я за то, чтобы вернуться к системе «весна-осень», потому что вторая лига умерла, к сожалению. А это даст возможность увеличиться количеству команд.
На Востоке будет больше команд, не надо будет объединяться в другие группы. Следовательно, тем, кто будет выходить из спортивных школ, будет где играть. Они же не могут сразу играть в Премьер-Лиге. Чтобы не терять молодых игроков, им нужно будет обыгрываться во второй лиге. РФС должен думать шире, обо всём футболе глобально, - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
38-летний Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году. В России он выступал за "Зенит" и "Кубань", став в составе питерского клуба трёхкратным чемпионом страны.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига, как и все европейские чемпионаты, кроме белорусского, была приостановлена. В России зафиксировано свыше 1500 случаев заражения коронавирусом.
Аршавин объяснил, почему чемпионат России нужно проводить по формату "весна-осень"
Футбольный эксперт Андрей Аршавин, считает, что чемпионат России должен вернуться к формату "весна-осень".
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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