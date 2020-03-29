Жемалетдинов: хотелось бы доиграть сезон. Есть вариант, что мы можем догнать "Зенит"

Полузащитник московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов рассказал, почему ему хотелось бы доиграть сезон.
Источник: ФК "Локомотив"
- В принципе, хотелось бы доиграть сезон, потому что есть вариант, что мы можем догнать "Зенит". Конечно, тяжело это сделать, но шанс все равно есть. Но думаю, если турнир завершат, мы будем на втором месте, а это прямой выход в Лигу чемпионов, это положительный результат для команды, - цитирует футболиста РИА Новости.

"Локомотив" после 22-ух туров РПЛ идёт на втором месте с 41 очком, отставая на девять от лидирующего "Зенита".

23-летний Жемалетдинов в нынешнем сезоне провёл 16 матчей в Премьер-лиге, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.


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Теги: Локомотив Жемалетдинов Коронавирус Зенит
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