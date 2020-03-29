Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA. Зинченко сыграл против Кругового

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, представляющий Украину, не оставил шансов игроку "Уфы" Данилу Круговому (Россия) на Евро-2020 по FIFA.

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Украинец играл за "Барселону", россиянин - за "Ливерпуль".



В турнире принимают участие действующие игроки, которые представляют свои национальные команды на киберфутбольном Евро-2020. Настоящий чемпионат Европы был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.



Чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1500 случаев заражения коронавирусной инфекцией.