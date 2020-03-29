Круговой - о поражении от Зинченко: Саша оказался хорошим оппонентом. Желаю удачи ему в следующей стадии

Защитник "Уфы" Данил Круговой прокомментировал поражение в матче киберфутбольного Евро-2020 от Александра Зинченко.
Источник: ФК "Уфа"
Круговой, представлял Россию и играл на турнире за "Ливерпуль". Украинец Зинченко играл за "Барселону".

- В 1/16 финала чемпионата Европы среди профессиональных футболистов я вышел на Александра Зинченко. Саша оказался хорошим оппонентом. Полтора тайма хорошего футбола, и на концовку не хватило сил. Желаю удачи ему в следующей стадии, - цитирует Кругового Sport24.

В турнире принимают участие действующие игроки, которые представляют свои национальные команды на киберфутбольном Евро-2020. Настоящий чемпионат Европы был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1500 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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Теги: Уфа Манчестер Сити Круговой Зинченко Сборная России Сборная Украины Коронавирус
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