Медведев призвал болельщиков не выходить из дома

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей и призвал граждан оставаться дома, чтобы не допустить распространение коронавируса.- Дорогие болельщики "Зенита". Друзья. Я, Александр Медведев, так же как и все игроки, тренеры, сотрудники клуба — остаемся на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Ситуация с коронавирусом очень непростая и требует от всех нас и каждого дисциплины, серьезности и самоограничения. Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране, - рассказал Медведев.Также Медведев призвал болельщиков смотреть "Зенит-ТВ", чтобы клуб смог быть ближе к ним хотя бы виртуально.Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.