"Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя". Послание "Спартака" болельщикам на время карантина

Московский "Спартак" призвал болельщиков не выходить лишний раз из дома во время карантина из-за коронавируса.


- Соблюдайте социальную дистанцию

Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя, - сказано в заявлении "Спартака".

Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.


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Теги: Спартак Коронавирус
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