"Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя". Послание "Спартака" болельщикам на время карантина

? Соблюдайте социальную дистанцию

? Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя!#ОставайтесьДома #StayAtHome #СоциальнаяДистанция #SocialDistance #CoronaOut #БолейТолькоСпартаком pic.twitter.com/7am4fT39vB