"Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя". Послание "Спартака" болельщикам на время карантина

? Соблюдайте социальную дистанцию— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) March 29, 2020
? Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя!#ОставайтесьДома #StayAtHome #СоциальнаяДистанция #SocialDistance #CoronaOut #БолейТолькоСпартаком pic.twitter.com/7am4fT39vB
- Соблюдайте социальную дистанцию
Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя, - сказано в заявлении "Спартака".
Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.