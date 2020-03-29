Шунин: уверен, Лев Валерьянович справится с болезнью и ещё не раз споёт

- Хочу поддержать преданного болельщика "Динамо" Льва Лещенко. Уверен, Лев Валерьянович справится с болезнью и ещё не раз споёт и поддержит нашу команду на стадионе!
Берегите себя. Здоровья всем нам, - написал Шунин.
Лещенко был положен в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Позже врач Лещенко подтвердил диагноз. Затем стало известно, что певец стал задыхаться и его перевели в реанимацию.
Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.