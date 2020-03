Шунин: уверен, Лев Валерьянович справится с болезнью и ещё не раз споёт

View this post on Instagram

Хочу поддержать преданного болельщика @fcdm_official Льва Лещенко ? Уверен, Лев Валерьянович справится с болезнью и ещё не раз споёт и поддержит нашу команду на стадионе! Берегите себя. Здоровья всем нам! ? ? #ДинамоМосква #ТвоякоманДа #ОставайтесьДома