Жена Семака назвала мужа живой легендой

Анна Семак, жена наставника " Зенита " Сергея Семака, назвала мужа живой легендой.

Источник: getty images

Семак отвечала на вопрос поклонников инстаграме. Один из них спросил, кого она считает живой легендой.



- Об этом парне. И точно не ошибусь, - опубликовала совместную фотографию с мужем Семак.



Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.