"Президент ФИФА Джанни Инфантино рекомендовал урезать зарплаты футболистам на 50%.Не все согласятся? Необходимо искать какой-то выход из положения, ведь клубы терпят колоссальные убытки. Матчи не проходят, стадионы пустуют, телевидение не показывает игры, реклама не продается. А пока получается, что одни футболисты готовы отказаться от половины зарплаты, вторые — от четверти, а третьи вообще не собираются идти на уступки. Но если ты не готов договариваться — до свидания, это форс-мажор", — цитирует Колоскова RT.
Напомним, что в настоящее время матчи чемпионата России по футболу приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции до 10-го апреля. После 22-х туров в турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит".
Ранее стало известно, что некоторые клубы РПЛ, в связи с тяжелым экономическим положением, зафиксировали курс валюты для выплаты игрокам.
Некоторые футболисты европейских клубов (например, "Ювентуса") пошли на сокращение зарплаты, с целью сохранить рабочие места персоналу клуба.
Общее число зараженных вирусом COVID-19 в мире превысило 720 000 человек. Количество смертельных случаев превысило 34 000 человек.
Колосков: если игрок не готов договариваться по сокращению зарплаты — до свидания
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное снижение зарплат футболистам в связи с простоем из-за распространения коронавируса.
Фото: Global Look Press
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