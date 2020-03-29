Суть видео заключается в том, что пара снимает видео, в котором мужчина и женщина меняеются одеждой. Зе Луиш меняется образом со своей русской девушкой Алесей, видео было опубликовано в её Instagram-аккаунте.
Зе Луиш выступал за московский "Спартак" в период с 2015-го по 2019-й год. В составе "красно-белых" форвард из Кабо-Верде выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Ранее в таком же видеоролике снялся аргентинский защитник питерского "Зенита" Эмануэль Маммана.
Данные видео-челленджи появились в связи приостановкой практически всех футбольных чемпионатов из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общее число зараженных вирусом COVID-19 в мире превысило 720 000 человек. Количество смертельных случаев превысило 34 000 человек.
Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш переоделся в женщину (фото)
Нападающий "Порту" Зе Луиш, ранее выступавший за московский "Спартак", принял участие в новом видео-челлендже.
Фото: instagram.com/alesenka_lesenka/
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