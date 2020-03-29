Русская жена Адриано: занимайтесь любовью, но не выходите из дома!

"Хочу сказать всем людям: пожалуйста, находитесь дома! Готовьте кушать, читайте книги, убирайтесь, учите языки, высыпайтесь, валяйтесь на диване, ешьте, занимайтесь любовью, но только не выходите из дома! Пожалуй, это сейчас единственный выход. Пусть все в этом мире будут здоровы и счастливы", — написала Екатерина.
Луис Адриано, ранее выступавший за московский "Спартак", в настоящее время является игроком бразильского "Палмейраса".
Напомним, что в настоящее время почти все футбольные чемпионаты приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции.
В РПЛ не играют, как минимум, до 10-го апреля.
Общее число зараженных вирусом COVID-19 в мире превысило 720 000 человек. Количество смертельных случаев превысило 34 000 человек.
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Жена экс-форварда "Спартака" Луиса Адриано Екатерина Дорожко обратилась к своим подписчикам в Instagram в связи с распространением коронавируса.
Фото: instagram.com/luizadrianinho
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