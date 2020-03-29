Терехин: для России Кокорин - суперфутболист. Ждём его в сборной

"Ожидал ли я, что Кокорин заиграет в "Сочи"? Да, оно так и должно было быть. Осенью сочинцы тоже играли хорошо, но забивать у них было некому: Заболотному тяжело это делать, Полозу тоже. А Кокорин для России суперфутболист, сумасшедший забивной форвард. Я не знаю, что произошло в "Зените", но трио Дзюба – Кокорин – Азмун выглядело бы очень мощно.
В игре с "Краснодаром" было видно, что Кокорин набрал отличные кондиции. Ждем его в сборной", — цитирует Терехина "Спорт Уик Энд".
Напомним, что во второй части сезона 2019/2020 Александр Кокорин выступает "Сочи" на правах аренды из "Зенита". Сообщается, что сочинцы хотят сохранить футболиста в клубе. В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
По информации в СМИ, Кокорин заключил предварительное соглашение с московским "Локомотивом" и станет игроком "железнодорожников" летом на правах свободного агента, после завершения контракта с "Зенитом".
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Бывший нападающий "Динамо" и "Локомотива" Олег Терехин прокомментировал выступления форварда "Сочи" Александра Кокорина.
Фото: premierliga.ru
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