"Пока ничего не могу сказать, идут совещания на уровне РФС, поэтому у меня пока нет никаких комментариев.
Мы, как и общероссийский союз футболистов, сидим ждем разъяснений ФИФА по этому поводу", — приводит слова Федуна "Комсомольская правда".
После 22-х туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Напомним, что в настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции, как миниум, до 10-го апреля.
Ранее Леонид Федун заявлял о необходимости из-за распространения коронавируса ввести налоговые каникулы, отменить правило финансового фэир-плей и завершить чемпионат России досрочно, признав чемпионом "Зенит".
По актуальным данным в России выявлено 1534 человека, инфицированных вирусом COVID-19. Скончалось 8 человек.
"Сидим и ждём решения ФИФА". Федун - о возможном снижении зарплат в РПЛ
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал возможное снижение зарплат игроков в связи с тяжелой экономической ситуацией по причине распространения коронавируса.
Фото: РИА Новости
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