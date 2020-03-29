Евгений Ловчев "увидел" коронавирус в дереве

Футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал, как проводит время карантина по причине распространения коронавируса.

Фото: телеграм-канал Евгения Ловчева

"Сейчас мы понимаем, что этот коронавирус – это трагедия. Никто толком не может объяснить, из-за чего всё. Китай, Штаты… Вирус уносит всё больше людей. Мне звонят, спрашивают про здоровье, выполняю ли рекомендации.Мы дома, выходим на улицу, на берег реки Рузы прогуляться. На этом – всё. В «Пятёрочку» за продуктами иногда ездит жена. Но мы ничего не запасаем, не видим в этом смысла. Я хожу в баню, руки мою часто – никогда так часто не мыл. На телевидение, конечно, не езжу. Хотя смотрю ТВ, а там иногда выступают возрастные люди, эксперты. Им почему-то можно покидать дом…Знаете, у нас на берегу Рузы есть такое дерево – я его сфотографировал. Сегодня посмотрел на него – и увидел в нём этот самый коронавриус. Вот так он мог бы выглядеть", — написал Ловчев в своём телеграм-канале.Напомним, что в настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции, как миниум, до 10-го апреля.По актуальным данным в России выявлено 1534 человека, инфицированных вирусом COVID-19. Скончалось 8 человек.