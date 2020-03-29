"Началось с того, что Бьорн Сигурдарсон много рассказывал о "Ростове". В какой-то момент я понял, что хочу туда попасть. Хотя все вокруг говорили мне: "Даже не вздумай туда ехать". Я не послушался, и теперь я здесь. Мне говорили, что в Ростове люди не ходят на стадион. Я спросил об этом у Бьорна. Тот мне выдает: "Больше 30 тысяч". И я понимаю, что это больше, чем в "Брайтоне".
Когда я увидел стадион, познакомился с тренером, осознал уровень профессионализма в клубе, тогда я понял, что хочу быть в этом клубе. Ну и сейчас я в полном восторге. Вкусная еда, отличный клуб, приятные люди, все дешево на фоне Скандинавии. Здесь приятно и легко жить", — сказал Норманн в эфире "Матч ТВ".
Маттиас Норманн выступает за "Ростов" с января 2019-го года, перейдя из английского "Брайтона" за 1,7 миллиона евро.
Действующий контракт 23-летнего норвежского полузащитника с ростовским клубом рассчитан до июня 2024-го года. Transfermarkt оценивает Норманна в 6 миллионов евро.
После 22-х туров "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Валерия Карпина - 38 очков.
В настоящий момент сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля, из-за распространения коронавирусной инфекции. По актуальным данным в России выявлено 1534 человека, инфицированных коронавирусной инфекцией. Скончалось 8 человек.
Норманн рассказал, что его отговаривали от перехода в "Ростов"
Полузащитник Маттиас Норманн рассказал, как состоялся его переход в "Ростов".
Фото: РИА Новости
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