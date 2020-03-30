"Понятно, что для нас это была бы экономия, но я считаю, что по отношению к ребятам урезать зарплату будет несправедливо. Они и так получают меньше всех в лиге, при этом бьются и показывают хорошие результаты.
Если придется доигрывать чемпионат в июне или июле, то у нас, конечно, будут проблемы. Но будем обращаться, искать дополнительное финансирование. Я считаю, что футболисты очень достойно играют, и мы будем делать все возможное, чтобы ничего не урезать, а оставить все как есть", — цитирует Худякова ТАСС.
После 22-х туров"Тамбов" идёт на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе "волков" - 25 очков.
Напомним, что сезон российской Премьер-лиги в настоящий момент приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса. Некоторые российские футбольные функционеры выступили за досрочное завершение сезона РПЛ.
В России на сегодня выявлено 1534 человека, инфицированных коронавирусом. Скончалось 8 человек. Общее число зараженных в мире - более 720 000 человек. Более 34 000 человек погибло.
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Директор "Тамбова": урезать зарплату ребятам будет несправедливо
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал возможное снижение зарплат футболистов из-за паузы в РПЛ, связанной с распространением коронавируса.
Фото: ФК "Тамбов"
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