РФС выпустил памятку по борьбе с коронавирусом (фото)

Дадим бой #COVID19 pic.twitter.com/Hby9mSBkKX— РФС (@rfsruofficial) March 30, 2020
Напомним, что сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса. Некоторые российские функционеры выступили за досрочное завершение сезона.
В России на сегодня выявлено 1534 человека, инфицированных коронавирусом. Скончалось 8 человек.
Общее число зараженных в мире, по актуальным данным - более 720 000 человек. Более 34 000 человек погибло.
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