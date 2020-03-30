РФС выпустил памятку по борьбе с коронавирусом (фото)

Официальный Twitter-аккаунт РФС опубликовал несколько правил для профилактики коронавируса.

Напомним, что сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса. Некоторые российские функционеры выступили за досрочное завершение сезона.В России на сегодня выявлено 1534 человека, инфицированных коронавирусом. Скончалось 8 человек.Общее число зараженных в мире, по актуальным данным - более 720 000 человек. Более 34 000 человек погибло.