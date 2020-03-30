- За эти дни столько всего насмотрелись. Видел какую-то программу, известная актриса говорила: "Сидите дома". И я так же считаю. Но у неё дом трёхэтажный, свой сад, легко же говорить. А у нас 80 процентов населения живёт в небольших квартирах. Тем более, взрослые люди вообще могут в квартирах умереть, никто их даже не спасёт и не узнает, - цитирует Мостового "Чемпионат"
В Российской Федерации подтверждено заражение Covid-19 у 1836 граждан. 1761 из них продолжает лечение.
Добавим, что Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена до 10 апреля. Команды после зимнего перерыва сыграли три тура, а общее количество сыгранных матчей в российском чемпионате - 22.
Мостовой - о карантине: легко говорить "Сидите дома", когда твой дом трёхэтажный и есть свой сад
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал призыв сидеть дома на карантине.
Фото: "Чемпионат"
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