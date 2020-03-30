"Такого цирка в жизни не видел. Это позорище". Дзюбу обманул "Тамбов" на киберфутбольном турнире

Дзюба играл на киберфутбольном турнире среди профессиональных футболистов против представителя "Тамбова". Оказалось, что тот был профессиональным киберспортсменом и обыграл футболиста с таким счётом, чтобы зашла ставка у его друга.
- Хочу вам рассказать удивительную историю. Не устаю удивляться и поражаться людям.
Сейчас была игра у меня с "Тамбовом". Играю и чувствую, что какой-то подвох, ну прям реально в порядке кто-то играет. Прям тяжело, я весь сижу и потею, еле сдерживаю натиск. Проигрываю 1:3.
Потом выясняется, что "Тамбов" поставил чудака, какого-то профика, киберспортсмена. И они зарядили какие-то там ставки на него. Заряди спокойненько — профик меня обыграл 3:1.
Я честно такого цирка в жизни не видел. По мне это позорище, конечно. Я ничего не понимаю: как это происходит, в чем смысл, мы ведь ни на что не играем? По мне это прям позорище. Я бы тоже мог попросить какого-нибудь профика, и он выступил вместо меня бы. Просто договорились играть спортсменами, футболистами профессиональными. В этом и прикол, что должно все быть на равных, - рассказал Дзюба в инстаграме.
Напомним, основной чемпионат России по футболу был приостановлен из-за пандемии соvid-19 до 10 апреля. "Зенит" после 22 туров занимал первое место с 50 очками, а Дзюба был лучшим бомбардиром, забив 13 голов.
Также был перенесен чемпионат Европы 2020 на 2021 год.