- Бьорндален? Он вроде на лыжах бегает и стреляет. Про него я слышал, конечно. Нортуг? Я точно его знаю. Кто круче: Нортуг или Сульшер? Для меня, очевидно, Уле-Гуннар, - цитирует норвежца "Матч ТВ".
В Российской Федерации подтверждено заражение Covid-19 у 1836 граждан. 1761 из них продолжает лечение.
Добавим, что Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена до 10 апреля. Команды после зимнего перерыва сыграли три тура, а общее количество сыгранных матчей в российском чемпионате - 22. "Ростов" занимает четвертую строчку с 38 очками. k
Норвежец Норманн: Бьорндален? Он вроде на лыжах бегает и стреляет
Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн поведал про свои знания в лыжном спорте и биатлоне.
Источник: ФК "Ростов"
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