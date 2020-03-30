Малком - лучший игрок "Зенита" в марте

?? Выбор сделан! Малком — «G-Drive. Лучший игрок» марта!#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/7lhseUzi5z— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 30, 2020
Малком набрал 29% голосов. Второе место занял Юрий Жирков с 24%, третий - Сердар Азмун с 23%.
23-летний бразилец провёл за "Зенит" в нынешнем сезоне пять матчей в чемпионате России, забил гол и отдал голевую передачу.
Сейчас Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом. В России зафиксировано свыше 1800 случаев заболевания.