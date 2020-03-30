Глушаков - о паузе из-за коронавируса: мы не можем сидеть тут и кукурузу охранять. Хочется домой

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал приостановку сезона в Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса.
Фото - РИА "Новости"
Экс-хавбек "Спартака" выразил надежду, что в этом вопросе скоро наступит ясность.

"Сначала нужно определиться с датой. Потом надо посмотреть, как решат президенты стран, потом ФИФА и УЕФА установят правила. Как мы решим – это будет самое последнее. Но футболист должен понимать, куда и к каким числам он готовиться. У ЦСКА карантин до 1 мая, а мы сидим. Может, у них есть своя информация. У нас вот нет информации. Должна быть единая дата. Я же не могу постоянно тут сидеть. Дети звонят, спрашивают: "Где папа?". Мы же не можем сидеть тут и кукурузу охранять. Хочется домой.

Чемпионат получается скомканный, остаётся восемь игр. Мы готовились на предсезонках. Сейчас все говорят, что "Ахмату" было бы выгодно отменить чемпионат, потому что мы стоим на вылет. Но мы готовы играть. Только скажите, как, что и когда", — цитирует Глушакова "Чемпионат".

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что турнир не возобновится раньше 24 апреля. При этом по всей видимости, рассматриваются и более поздние сроки возобновления чемпионата.

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Теги: РПЛ Коронавирус Глушаков Ахмат
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