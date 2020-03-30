Федун ещё не решил, отправлять ли игроков "Спартака" в отпуск

Владелец "Спартака" Леонид Федун признался, что пока руководство московского клуба не приняло решение о возможном отпуске игроков в связи с пандемией коронавируса.
Фото - "Матч ТВ"
В настоящее время матчи в РПЛ не проводятся. Из-за пандемии было решено приостановить чемпионат России на неопределённый срок.

"Мы пока решили не комментировать, поскольку идут переговоры, нам необходимо знать, что сейчас происходит", — цитирует Федуна ТАСС.

Ранее стало известно, что несколько клубов РПЛ распустили игроков до 1 мая. Соответствующие решения приняли в ЦСКА и "Урале".

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Теги: Спартак Федун Коронавирус
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