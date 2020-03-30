В настоящее время матчи в РПЛ не проводятся. Из-за пандемии было решено приостановить чемпионат России на неопределённый срок.
"Мы пока решили не комментировать, поскольку идут переговоры, нам необходимо знать, что сейчас происходит", — цитирует Федуна ТАСС.
Ранее стало известно, что несколько клубов РПЛ распустили игроков до 1 мая. Соответствующие решения приняли в ЦСКА и "Урале".
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Федун ещё не решил, отправлять ли игроков "Спартака" в отпуск
Владелец "Спартака" Леонид Федун признался, что пока руководство московского клуба не приняло решение о возможном отпуске игроков в связи с пандемией коронавируса.
Фото - "Матч ТВ"
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