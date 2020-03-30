Бакаев теперь на портале оценивается в € 10 млн. Он прибавил в цене € 2 млн. Стоимость Малкома снизилась с € 40 млн до € 38 млн.
Малком выступает за "Зенит" с лета 2019 года, когда он перешёл в питерский клуб из "Барселоны". "Зенит" заплатил за футболиста € 40 млн.
Бакаев является воспитанником академии "Спартака". В 20 матчах РПЛ в текущем сезоне он забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач.
Transfermarkt обновил стоимость Малкома и Зелимхана Бакаева
Портал Transfermarkt обновил стоимость сразу двух игроков РПЛ - форварда "Зенита" Малкома и нападающего "Спартака" Зелимхана Бакаева.
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