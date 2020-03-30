Футболист призвал фанатов оставаться дома. Он рассказал, как дела обстоят в Хорватии.
«В Хорватии серьёзно относятся к пандемии коронавируса: чемпионат приостановлен, тренировки отменены, закрыты бары, кафе и рестораны. У меня и моей семьи всё в порядке — мы, к счастью, не болеем. Иногда выходим в море на корабле, но в целом соблюдаем все меры предосторожности.
Знаю, что в России введён карантин и пока ситуация менее серьёзная, чем в Европе, но прошу вас, мои дорогие, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких! Здоровья вам! "Зенит" — чемпион! Обнимаю, ваш Ивица Крижанац", — приводит слова Крижанаца Bobsoccer.
В настоящее время чемпионат России приостановлен. Пока неизвестно, когда турнир возобновится.
Крижанац - болельщикам: прошу вас, мои дорогие, оставайтесь дома! "Зенит" - чемпион!
Бывший защитник "Зенита" Ивица Крижанац обратился к болельщикам "Зенита" в связи с пандемией коронавируса.
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