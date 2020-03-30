Вадим Евсеев призвал расширить наш чемпионат до 18-ти команд

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев выступил с предложением расширить РПЛ до 18-ти клубов.

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"Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате играет 16 команд, из них две вылетают, две играют в стыках — это нонсенс. Так что я двумя руками за 18 клубов", — сказал Евсеев в эфире телеканала "Россия" 24.



После 22-х туров уфимский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В активе подопечных Вадима Евсеева - 27 очков.



Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019-го года.



В настоящий момент сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.