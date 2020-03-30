"Да, встретились с руководством, курс нам зафиксировали. Нашли точки соприкосновения. Сейчас просто клуб оказался в такой ситуации, когда нас президент попросил, мы спокойно согласились на фиксированный курс", — цитирует Иванова Sport24.
После 22-х туров грозненский "Ахмат" занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Игоря Шалимова набрала 20 очков.
Ранее сообщалось, что в "Ахмата" зафиксировали курс евро для зарплат игроков на отметке в 70 рублей до 30 июня 2020-го года.
В настоящее время сезон в РПЛ приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Капитан "Ахмата" Иванов рассказал, как в клубе зафиксировали курс валюты для зарплат
Полузащитник и капитан "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал ситуацию с заработной платой в клубе из Грозного.
Фото: ФК "Ахмат"
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