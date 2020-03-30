Капитан "Ахмата" Иванов рассказал, как в клубе зафиксировали курс валюты для зарплат

Полузащитник и капитан "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал ситуацию с заработной платой в клубе из Грозного.

Фото: ФК "Ахмат"