"Это хорошая идея. Другой вопрос, насколько это реализуемо. У многих контракты составлены таким образом, что это невозможно сделать.
Если клубы решатся на сокращение зарплаты, то с каждым футболистом это будут обсуждать индивидуально. Кто-то согласится, кто-то упрется, а кто-то будет решать это с адвокатом. Но диалог в ближайшее время должен состояться", — цитирует Свищева "СДЗД".
Напомним, что в настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен,, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Все ведущие европейские чемпионаты также находятся на паузе.
Ранее в грозненском "Ахмата" было принято решение зафиксировать курс евро на отметке в 70 рублей для выплат игрокам во время вынужденного простоя.
По актуальным данным в России зафиксировано 1836 случаев заражения уханьским коронавирусом. 9 человек погибло. Общее число зараженных в мире превысило отметку в 780 000 человек. Скончалось 37 820 человек.
Депутат Госдумы: сокращение зарплат в РПЛ на 50% - хорошая идея
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал возможность сокращения зарплат футболистов РПЛ в связи с паузой из-за распространения коронавируса.
Фото: РИА Новости
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